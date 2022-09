Vooral amateurs weten publiek te trekken naar festival Roosendaal Danst

‘Mijlpaal’: geen leegstand meer in winkelcen­trum De Wagenhoek in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Met de opening van Bristol in winkelcentrum De Wagenhoek is een einde gekomen aan de leegstand in de winkelpassage. ,,Dit is een mijlpaal in de leegstandsaanpak", zegt wethouder Thomas Melisse.

19 september