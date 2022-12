Voor zover bekend geen arbeidsmigranten in oude discotheek Nispen

Parkeer­plek voor binnenstad­be­wo­ner Roosendaal is niet meer vanzelf­spre­kend

ROOSENDAAL - Wie in de toekomst naar het stadshart van Roosendaal verhuist, moet er niet van uitgaan dat er plek is voor een auto. De gemeente gaat de norm stellen op één auto per adres en zal die norm steeds naar beneden bijstellen.

