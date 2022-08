Voor tonnen aan nepartikelen gevonden in Roosendaal en Oosterhout

ROOSENDAAL - De politie heeft woensdag een verhandelaar van duizenden nepartikelen in de boeien geslagen in Roosendaal. In de winkel van de 31-jarige man aan de Molenstraat en in zijn opslag in Oosterhout lagen duizenden artikelen met tonnen aan verkoopwaarde.