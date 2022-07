Volgende stap gezet voor nieuwe dorpshuis Bosschenhoofd: 'Groene uitstraling aan voorkant’

De gemeente besloot vorig jaar te investeren in het nieuwe dorpshuis. Voor zo'n anderhalf miljoen wordt De Blokhut gerenoveerd en uitgebreid met 250 vierkante meter. Die uitbreiding was eigenlijk aan de andere kant voorzien, maar de architect stelde voor om het nieuwe deel aan de voorkant te plaatsen en de parkeergelegenheid aan de achterkant. ,,We willen de groene uitstraling behouden aan de voorkant”, zegt architect Terry van Tilburg van Stroom Architecten. Met houten en beplante gevels wil de architect zorgen dat het pand goed past in de groene omgeving.

Zes maanden bouwen

Aannemer Winters bouw & ontwikkeling mag van de gemeente de verbouwing op zich nemen Als de gemeenteraad een positief besluit neemt, kan de aannemer in maart 2023 starten met de werkzaamheden en het nieuwe gebouw zes maanden later opleveren. De aannemer heeft zelf al een schets voorgelegd aan de gebruikers, zodat zij hun mening konden geven over het optimale gebruik van de ruimte.

Volledig scherm Zij-aanzicht van het nieuwe Dorpshuis De Blokhut in Bosschenhoofd. Het nieuwe gebouw krijgt een houten gevel en het bestaande gebouw beplanting waar vogels nesten in kunnen bouwen. © Gemeente Halderberge

In het dorpshuis is straks ruimte voor de biljart- en dartvereniging en de toneelvereniging, maar ook voor bijvoorbeeld Stichting Groenhuysen en de prikpost. Incidentele activiteiten kunnen hier ook plaatsvinden, zoals carnaval of evenementen van Stichting Kinderfeesten. ,,Die zaalfunctie is misschien de afgelopen jaren wel het meeste gemist", zegt wethouder Thomas Melisse. ,,Dus we zijn heel blij dat we dat hier kunnen terugbrengen.”

Tijdelijke huisvesting

De gemeente is in gesprek met partijen die nu gebruikmaken van De Blokhut en door de werkzaamheden zes maanden niet in het gebouw terechtkunnen. ,,Er zijn een paar alternatieven. Daar moeten wij afspraken over maken”, aldus Melisse.