Voedselbank krijgt meer mogelijkheden in Pius X

ROOSENDAAL - Wethouder Klaar Koenraad heeft gisteren de nieuwe ruimte voor de Voedselbank Goed Ontmoet in de voormalige Pius X-school aan de Edisonstraat in Roosendaal geopend.

Daarmee zet de Pius X een volgende stap in de richting van de nieuwe functie van het gebouw: Warm Onthaal. In oktober opende de wethouder er al de Kledingbank.

Door de interne verplaatsing van de Voedselbank in de Pius X is het mogelijk de centrale hal straks als ontmoetingsruimte voor alle klanten en vrijwilligers van de diverse gebruikers van het pand in te richten. Twee ruimtes van Pius X zijn voor de Voedselbank aangepast en geklimatiseerd. Zo wordt de wekelijkse voedseluitgifte aan de ruim honderd huishoudens verbeterd en kan de Voedselbank meer dagdelen per week open.

Wethouder Koenraad: ,,Ik ben enorm blij met deze stap en trots hoe we het concept ‘Warm onthaal’ steeds meer terug zien in Pius X. Door het openen van de Voedselbank in Pius X helpen we niet alleen de klanten maar ook de vrijwilligers omdat het praktischer ingericht is. Daarnaast wordt het voor de inwoners op deze manier makkelijker gemaakt om elkaar te ontmoeten in Pius X.”

Afsluitbaar

Ook de vrijwilligers zijn blij met de nieuwe, afsluitbare ruimte. ,,De vaste opstelling maakt het werk een stuk gemakkelijker en er kan meer aandacht aan de klanten worden geschonken”, zegt Arie Moerman, die als ‘floormanager’ de wekelijkse uitgifte van de pakketten en de vrijwilligers begeleidt.

Gezocht: koelvitrines

,,We zoeken voor de inrichting nog occasion koel- en diepvriesvitrines en winkelschappen want dan kunnen we de logistiek van het uitgiftepunt nog efficiënter maken. Dus als er nog supermarkten of bedrijven zijn die ons willen helpen, dan houden we ons graag aanbevolen”, zegt bestuurslid Ton Ringersma van de Voedselbank. De Voedselbank is woensdag van 13.00 tot 15.00 uur geopend.