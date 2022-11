Vlaamse boeren bang voor de toekomst: ‘Wij lopen in de stikstofaanpak achterop bij jullie’

Willem Lambregts verloor zijn broer en schoonzus bij de MH17-ramp: ‘Hopelijk gaat de rechter mee in de eis van de aanklagers’

ROOSENDAAL - Ruim acht jaar na het neerhalen van vlucht MH17 doet de rechtbank donderdag uitspraak in het proces tegen vier verdachten. ,,We kunnen alleen maar hopen dat de rechters meegaan in de eis van de aanklagers”, zegt Roosendaler Willem Lambregts, die bij de ramp zijn broer Bart en diens vriendin Astrid verloor.

