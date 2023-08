Vijf vragen over nieuwe AH XL in Zegge: zelfs supermarktmanager kende nog niet alle producten

Verbod op mobiele telefoons op slechts één school in West-Bra­bant ingevoerd: ‘Advies kwam te laat naar buiten’

BREDA – Slechts één school in West-Brabant hanteert vanaf aanstaande maandag een nieuwe regel over mobieltjes in de klas. De meeste praten nog over de oproep van minister Robbert Dijkgraaf. Hij wil telefoons in januari uit de klas verbannen.