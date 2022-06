Vier mannen opgepakt in Roosendaal, Wouw en Oudenbosch voor drugshandel met België

Benefiet­con­cert The Op Sound zet Adorf (D) op zijn kop

DIEMELSEE - Badend in het zweet ploft René Broos (68) op zijn stoel. ,,Het lijkt wel of ik honderd Red Bulls op heb.” Eindelijk is het zo ver. De avond waar hij maanden aan heeft gewerkt is begonnen. Op het podium in de feestzaal van Gasthof Zur Linde in Diemelsee Adorf staat The Op Sound. Uit Roosendaal.

19 juni