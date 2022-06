Verhuizing naar vernieuwd stadskantoor Roosendaal stilgelegd

Het gebouw op het Stadserf is nog niet klaar en de verhuizing van Mariadal naar het nieuwe stadhuis is stilgelegd.

In maart ging de gemeente er nog vanuit dat de laatste ambtenaar half mei naar zijn nieuwe kantoor zou kunnen verhuizen. Op 10 maart klonk het startschot voor de verhuizing van de ambtenaren en bestuurders van het Mariadal naar het verbouwde gemeentehuis. Die zou half mei worden afgerond. Als laatste zou de publieksbalie naar de nieuwe locatie verkassen.

Maar de ingang van het HUIS van Roosendaal is nog steeds met bouwhekken afgezet. ,,Dit komt onder andere doordat de bouwende partijen nog druk in de weer zijn om het gebouw af te ronden", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Daarbij hebben we helaas last van leveringsproblemen bij materialen. Dat zorgt er weer voor dat de opvolgende werkzaamheden (zoals het afmonteren van stroompunten) op zich laat wachten.”

Volledig scherm In december 2019 werd symbolisch afscheid genomen van het oude stadskantoor aan het Stadserf. © Pix4Profs/Peter Braakmann

In niet eerder gepubliceerde fragmenten uit zijn afscheidsinterview zei wethouder Cees Lok begin mei dat er bij het ontwerp van het vernieuwde stadhuis fouten zijn gemaakt. ,,De architect is af en toe de draad kwijt geraakt", zei Lok toen. In de praktijk betekent dit dat op een aantal plaatsen kantoormeubilair is ingetekend, maar dat de benodigde stroompunten (stopcontacten en netwerkaansluitingen) ontbreken. Volgens Lok ‘een beetje slordig'.

Kwaliteit vóór snelheid

Voorlopig ligt de verhuizing dus stil. De woordvoerder van de gemeente: ,,We laten kwaliteit voor snelheid gaan en daarom is er besloten om de verhuizing te pauzeren en de verdiepingen één voor één af te ronden. In de praktijk bleek het namelijk niet goed werkbaar om in een onaf HUIS te werken.” Wanneer de laatste medewerker naar het Stadserf terug verhuist, is nog ongewis.