‘Verdwenen’ Stolpersteine komen terug in Roosendaalse straten

Burgemeester en wethouders melden nu dat zij veel waarde hechten aan de stenen en dat de gemeente er zeer zorgvuldig mee omgaat. Over het weghalen van de stenen zegt het college: ,,De reden is, dat glasvezel in de binnenstad wordt aangelegd. In het verleden is al een aantal keer gebeurd dat deze stenen kwijt zijn geraakt.”



Is de verwijdering tijdelijk of permanent, wilde de Roosendaalse Lijst nog weten. ,,Na het werk worden ze met respect teruggeplaatst.” Ook op andere plaatsen in de stad waar in de grond wordt gewerkt, zullen de stenen tijdelijk worden verwijderd.