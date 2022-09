Verdachte drama Oud Gastel reed in huurauto, geen alcohol of drugs gebruikt: burgemeester verontwaardigd over ‘jonge mannen die keihard rijden’

OUD GASTEL - De automobilist die verdacht wordt van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk van vrijdagavond in Oud Gastel reed rond in een sportieve huurauto. De politie verdenkt de 27-jarige man uit Roosendaal van gevaarlijk rijgedrag in deze Mercedes en heeft sterk het vermoeden dat er hard is gereden. Er waren volgens een woordvoerder van de politie geen alcohol en drugs in het spel.

De 27-jarige bestuurder wordt officieel verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een dodelijk ongeval. ,,Collega’s hebben het vermoeden dat hij snel reed. Dat is ook wel af te leiden aan de geraakte auto van de slachtoffers”, zegt een woordvoerder. De gehuurde auto had een Duits kenteken.

Bij het ernstige ongeval zijn twee kinderen (8 en 10) en twee volwassen vrouwen (39 en 42) uit Bosschenhoofd om het leven gekomen. Een derde kind (9) ligt gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie is de 39-jarige vrouw de moeder van de twee omgekomen kinderen.

In het onderzoek van de politie is door meerdere omstanders aangegeven dat de verkeerslichten op de kruising van de Blauwhekken, de Roosendaalsebaan (N268) en Het Appeltje op oranje stonden te knipperen. Dit wordt nog afgelezen in de kasten van de verkeerslichten.

Volgens de woordvoerder van de politie kwam de auto van de vier dodelijke slachtoffers vanaf Het Appeltje gereden en kwam de gehuurde Mercedes uit de richting van Roosendaal.

‘Verschrikkelijk ongeval’

Het dodelijke ongeluk heeft voor de zo’n veertig politieagenten een flinke impact gehad, zegt de woordvoerder. ,,'s Avonds hebben we debriefing gehouden en veel collega's waren ontdaan. Het was een verschrikkelijk ongeluk met onder andere vijf ambulances en meerdere traumahelikopters op de kruising.”

De woordvoerder wil nogmaals de omstanders bedanken die meteen daadkrachtig hielpen bij het ongeval. ,,Moet je nagaan. Er arriveerde een eerste politieauto met twee agenten terwijl er vier personen geanimeerd moesten worden.”

‘Jonge mannen met gehuurde auto's’

Bernd Roks, de burgemeester van Halderberge, reageert zaterdag: ,,Ik ben zeer verontwaardigd over het feit dat we steeds vaker zien dat jonge mannen met gehuurde auto’s keihard door onze gemeente rijden. Onze gemeente moet juist een veilige plek zijn, voor onze inwoners en onze kinderen in het bijzonder.”

Hij is diep geraakt door het ongeval. ,,Twee moeders en twee kinderen zijn hierbij overleden, één kindje heeft het overleefd. Alle slachtoffers woonden in onze gemeente. We leven intens mee met de vaders, families en vrienden van de slachtoffers. Ook staan we stil bij de klasgenootjes die maandag hun vriendje en vriendinnetjes moeten missen in de klas.”