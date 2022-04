Verdachte (20) van gewapende overval op Jumbo in Roosendaal langer vast

ROOSENDAAL - Een 20-jarige Roosendaler die wordt verdacht van de gewapende overval op een Jumbo-supermarkt in zijn stad, blijft een maand langer vastzitten.

De jonge man werd op 17 maart aangehouden en zit sindsdien vast. De raadkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft besloten zijn voorlopige hechtenis met dertig dagen te verlengen. Over de reden van dat besluit treedt de rechtbank op dit moment niet naar buiten.

De Roosendaler werd na politieonderzoek aangehouden, nadat op 15 maart in een kwartier tijd twee gewapende overvallen werden gepleegd op supermarkten in Roosendaal. Een op de Aldi aan de Philipslaan en kort daarna een op de Jumbo in winkelcentrum Lindenburg.

De Roosendaler is verdachte van de laatstgenoemde overval. Daar zou hij die dinsdagavond samen met een andere man medewerkers met een mes hebben bedreigd. Met de buit vluchtten ze vervolgens richting de Susannadonk.

Verband tussen overvallen onderzocht

In de weken voorafgaand aan de overvallen van 15 maart, waren ook de supermarkten van Albert Heijn (3 maart) en Plus (11 maart) in het Tolbergcentrum doelwit van een overval. Bij alle vier de supermarkten werd het personeel met een mes bedreigd.

Een filiaal van Aldi werd dinsdagavond overvallen.

De recherche onderzoekt op basis van bewakingsbeelden of deze zaken met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld of het steeds om dezelfde mannen gaat, of dat er verschillende daders betrokken zijn.

Supermarktketens, politie en gemeentelijke boa’s schroefden naar aanleiding van deze reeks overvallen de beveiliging rond de supers in Roosendaal op. Burgemeester Han van Midden sprak met politie en boa's af dat zij 's avonds zichtbaar rond de supermarkten zouden surveilleren.

Of de supermarkten nog altijd extra worden beveiligd, op- of onopvallend, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek loopt nog, laat een woordvoerder weten. Andere verdachten zijn voor zover bekend nog niet aangehouden.