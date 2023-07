Veel schade bij ongeluk op A58 bij Sint Willebrord

met video Brandend T-shirt leidt tot grote schade in treinstel: ‘Het was me het ritje wel’

OUDENBOSCH - Een brandend T-shirt heeft ertoe geleid dat het interieur van een treinstel in de intercity van Amsterdam naar Vlissingen in de nacht van donderdag op vrijdag is uitgebrand. De brand ontstond ter hoogte van Oudenbosch. Eén passagier raakte lichtgewond.