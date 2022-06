Veel Halderbergse horeca sluit, maar Jordy (20) start juist een clubavond: ‘Er is vraag genoeg’

Waarom heeft Oudenbosch een clubavond nodig?

,,Ik hoor altijd om me heen dat er in Oudenbosch weinig te doen is. Die mening deel ik , maar je kunt niet alleen maar roepen en er zelfs niets aan doen. Dan gaat het natuurlijk nooit verbeteren. Ik heb Club18+ nu één keer georganiseerd en de toeloop viel niet tegen. Dus we moeten het gewoon nog een aantal keer doen en dan de beslissing maken of het toekomst heeft.’’