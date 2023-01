Van schietpartij tot fatale crash met spookrijder op A16: dit weten we tot nu toe

PRINSENBEEK - Van een gewonde man en lege hulzen op straat in Roosendaal tot aan de fatale crash van een spookrijder op de A16 bij Prinsenbeek. Dit weten we tot nu toe over de heftige incidenten waarbij zondagavond en -nacht meerdere doden vielen.

• Dit gebeurde er bij de schietpartij

Het begon kort na elf uur bij een schietpartij op de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Een buurtbewoner hoorde even na 23.00 uur een knal en kort daarna nog een keer.

Een andere buurtbewoner had een auto met hoge snelheid horen aankomen over de Burgerhoutsestraat. Meteen daarna werd er geschoten, twee keer. Vervolgens hoorde ze een auto plankgas wegrijden. ,,Hij trok heel hard op. Het ging allemaal zo snel.” Niet veel later kwamen de politieauto’s en ambulances. De politie vond twee hulzen op straat.

• Buurtbewoner hoort slachtoffer schreeuwen

Zowel schrik als woede overheerst bij de buurtbewoners van de schietpartij zondagavond in Roosendaal. Een van hen hoorde de schoten en daarna iemand roepen: ‘Ik ben beschoten!’ ,,We hadden de rolluiken dicht, maar vanuit het raam boven zag ik dat twee jongens het fietspad langs de geluidswal op waren gelopen. Een van hen was blijkbaar gewond”, vertelde hij aan deze site.

• Slachtoffer schietpartij niet levensbedreigend gewond

Het slachtoffer van de schietpartij, een 19-jarige man, was aanspreekbaar bij aankomst van de hulpdiensten. Hij is na behandeling uit het ziekenhuis ontslagen.

Volledig scherm De politie vond twee lege hulzen op straat in Roosendaal. © Christian Traets/Eye4images

• Politie kan auto niet bijhouden

De verdachten sloegen na de schietpartij op de vlucht. De politie kreeg een melding van een auto, een Seat, die via een fietserstunnel onder de nabijgelegen A58 was weggescheurd van de plaats van het misdrijf. Even later zagen agenten op die snelweg dit voertuig op hoge snelheid en met gedoofde lichten richting Breda rijden. Ze zetten de achtervolging in, maar konden de wagen niet bijhouden.

• Opeens gaat vluchtauto spookrijden

Op het knooppunt van de A58 en A16 bij Breda draaide de vluchtende auto de A16 op richting Rotterdam. Iets verder, bij Prinsenbeek, nam de bestuurder meteen de afslag. Hij draaide op het viaduct en reed via de verkeerde afslag spookrijdend terug de snelweg op richting Hazeldonk.

• Achtervolging gestaakt

De achtervolging werd gestaakt toen de politie zag dat het voertuig ging spookrijden. Uit veiligheidsoverwegingen stopten onze mensen meteen de achtervolging, zei politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage.

Xander zag de spookrijder recht op zich afkomen. ,,Ik wist meteen: dit is geen zielig opaatje die de weg kwijt is, deze meneer is op de vlucht”, zei hij. De spookrijder scheurde in volle vaart langs zijn auto.

• Meerdere doden en gewonden

Een paar honderd meter verder klapte de spookrijder met hoge snelheid op een tegemoetkomende auto. De gevolgen waren vreselijk.

In de Seat van de verdachten vielen twee dodelijke slachtoffers, de 33-jarige bestuurder uit Tilburg en een 17-jarige jongen uit Harreveld. De derde inzittende raakte ernstig gewond, een 19-jarige man uit Drunen.

Volledig scherm Bij een botsing tussen een spookrijder en een ander voertuig op de A16 bij Prinsenbeek, zijn drie mensen en een hond overleden. © Perry Roovers/Eye4images

In de auto waar de verdachten frontaal op botsten, een Opel, kwam de 54-jarige bestuurder uit Rotterdam om het leven. Twee inzittenden liepen verwondingen op: een moeder en dochter uit Antwerpen (14 en 51). Ook een hond in hun auto overleefde de klap niet.

• Overlevende uit auto spookrijder is aangehouden

De derde inzittende van de Seat, een 19-jarige man uit Drunen, raakte ernstig gewond. De politie beschouwt hem als verdachte van de schietpartij in Roosendaal. In de auto is een vuurwapen aangetroffen. Hij wordt op een later moment gehoord.

• Dit wil de politie nog weten

Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is nog onduidelijk. De regiopolitie heeft twee afzonderlijke onderzoeken ingesteld: één naar de achtergronden en toedracht van de schietpartij en één naar het fatale ongeval.

Los daarvan onderzoekt de Rijksrecherche de rol van de achtervolgende agenten. Weliswaar hadden zij de achtervolging al gestaakt toen het ongeval gebeurde, maar dit is iets dat we standaard onderzoeken bij zulke acties, laat de politie weten. Want zijn alle regels in acht genomen?

De aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Ook is het niet duidelijk of de chauffeur van de Seat bewust is gaan spookrijden of dat hij in de verwarring tijdens de achtervolging per ongeluk verkeerd is gereden.

• Wanneer achtervolgt de politie?

Wie aan een achtervolging denkt, ziet al snel een beeld uit een spannende politiefilm voor zich. Maar maandagochtend staakten agenten juist hun actie toen de auto met verdachten ging spookrijden op de A16. Bekijk hier wanneer de politie een achtervolging inzet en onder welke omstandigheden die stopt.