Van eenvoudige danspasjes tot eigen choreografe: hoe popkoor Muzikaèl in 30 jaar uitgegroeide tot een begrip

Met ongeveer dertig leden werd in 1992 onder de naam Muzikaèl gestart met een popkoor. Een koor dat zich van meet af aan onder leiding van Paul Buijs wilde onderscheiden. Na een voorzichtige start groeide het koor uit tot een groep die in de verre regio bekend is geworden.

De oprichters waren afkomstig van het plaatselijke jongeren- kerkkoor, vertelt voorzitter Ruud Wijnen van Muzikaèl en lid van het eerste uur. ,,Als kerkkoor hadden we een vaste plek in de kerk en daardoor ook publiek. We beseften dat we als profaan popkoor een manier moesten zoeken om mensen te trekken en te vermaken. We moesten iets extra’s brengen en besloten dit te zoeken in beweging en kleding.’’

Het eerste optreden in dorpshuis Het Kompas met liedjes als Brand New Day uit The Wiz en How deep is your Love van de Bee Gees werd aangekleed met eenvoudige danspasjes en kleurrijke kleding. ,,In het begin zongen we nog met vangmicrofoons’’, herinnert Wijnen zich. ,,Nu heeft iedereen de luxe van een eigen micro. In het begin werden de danspasjes door een van de koorleden bedacht. Tegenwoordig hebben we in Kim van der Voort een choreografe van buitenaf.’’

Eigen band

Muzikaèl heeft ook vanaf het begin een eigen band. De vroegere dirigent is nu de drummer bij de band en Sander van Dorst is sinds coronatijd de muzikaal leider. Voor hem wordt het jubileum zijn eerste Muzikaèl show. Het koor heeft geleden onder de coronaperikelen, zegt de voorzitter.

,,We zijn er ongeveer acht leden door kwijtgeraakt. Gelukkig hebben zich alweer enkele nieuwe leden aangemeld. We gaan op 5 en 6 november als jubileumshow de voor 2020 geplande show brengen. We hadden deze al helemaal ingestudeerd toen het plots niet doorging. Het was hard werken om de muziek opnieuw op te pakken, want je merkt het echt als je zo lang stil ligt.’’

Jongere zangers

Zelf is Wijnen sinds kort gestopt als zingend lid: ,,Muzikaèl wil swingende en levendige shows vol energie wegzetten. Alles wordt ook van buiten gezongen. Ik ben nu achter in de 50 en dan wordt dat moeilijker. We hebben volop jongere zangers die dit uitstekend overnemen. Maar nieuwe leden zijn altijd welkom.”

Sinds het koor op uitnodiging van toenmalig directeur Ad van Terheijden van De Kring 15 jaar geleden in de Kring optrad, zijn de jaarlijkse shows waaronder de jubileumshow in de schouwburg. Onder de naam Soundtrack brengt Muzikaèl een show met film- en musicalmuziek. Met choreografie, attributen, inleving en enthousiasme wordt het publiek meegenomen in de originele sfeer van onder meer The Sound of Music of Grease genomen.

Kaarten en informatie: muzikael.net.