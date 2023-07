Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in jouw gemeente

De Kwestie Is statiegeld op frietbak­jes onzin of juist goed voor het milieu?

Om zwerfafval verder terug te dringen moeten klanten 25 of 50 cent gaan betalen voor plastic wegwerpbakjes en kartonnen drinkbekers. Wat nu? Een drinkbeker met statiegeld? Eigen bakjes voor de friet? Bakjes van bamboe? Is dit een goede maatregel of vindt u het allemaal onzin? Dat is de Kwestie.