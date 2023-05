Tweede editie hondenweekend Wouwse Plantage

Automobi­list (85) rijdt vanaf kruispunt parkeer­plaats in Hoeven op: vier auto’s beschadigd en bestuurder gewond

HOEVEN - Een 85-jarige automobilist is donderdagmiddag van een kruising in Hoeven afgereden en via een plantsoen hard tegen drie auto's op een parkeerplaats gebotst. Het voertuig botste vlak voor de kruising ook nog tegen een andere auto. De bestuurder raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis.