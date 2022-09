Twee mensen gewond nadat auto in voortuin Roosendaal belandt, politie vindt lachgascilinder

Vier gewonden bij botsing tegen boom in Roosendaal, bestuurder mogelijk onder invloed

ROOSENDAAL - Vier mannen van 24 en 25 jaar uit Wouw zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een ongeluk aan de Rietgoorsestraat in Roosendaal. Rond 02.20 uur botste hun auto tegen een boom in de richting van Wouwse Plantage.

17 september