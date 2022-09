Twee mannen uit Ulvenhout aangehouden na vernielingen bij woning in Oud Gastel

Om 21.15 uur kwam er een melding binnen dat meerdere personen vernielingen aan het plegen waren bij een woning in Oud Gastel. Op het moment dat de vernielingen plaatsvonden, waren de bewoners thuis. De politie wil niet prijsgeven wat er precies is vernield.

Na een zoekactie werd in Ulvenhout een auto aangetroffen die bij het huis in Oud Gastel was gezien. In het voertuig zaten twee mannen uit Ulvenhout. Ze zijn in de boeien geslagen. Agenten troffen in de auto een voorhamer en een breekijzer aan.