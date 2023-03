Tv-programma Binnenstebuiten kijkt binnen bij Meeshoeve Oud Gastel

Het laatste familielid, Ceel Mees, verliet al ruim twintig jaar geleden het huis. Sindsdien hebben Cees en Ria Antens van de Meeshoeve een succesvolle zorgboerderij gemaakt, maar de woning waar de broers en zussen Mees samen woonden is nog volledig intact. Het blik Droste cacao staat nog op de planken, de langspeelplaat van Heintje ligt in de kast en er hangt een oude verjaardagskalender uit de jaren 60 tegen de muur.

Die bijzondere plek trekt regelmatig de aandacht. Nu van het tv-programma Binnenstebuiten van de KRO-NCRV. Zij besteden in de aflevering aandacht aan het bijzondere interieur én exterieur, dus ook bijvoorbeeld de oude Ford Zephyr in de schuur en het bakhuis. Hier werd door de familie zelf eens per week brood gebakken.