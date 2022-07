TriStar wordt overgenomen door Duits bedrijf, personeel en Roosendaals kantoor blijven

Roosendaal profiteert van pot van 700 miljoen euro voor verbete­ring achter­stands­wij­ken

SCHIEDAM/ROOSENDAAL - Roosendaal krijgt geld om zijn achterstandswijken aan te pakken. Het is een van de negentien steden in Nederland die steun krijgen van het kabinet bij de nieuwe aanpak van in totaal twintig wijken. Het kabinet trekt hiervoor landelijk 700 miljoen euro uit.

4 juli