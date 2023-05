Tripje gepland naar Antwerpen met de trein? Kijk dan maar goed uit wanneer: ‘Dit is gewoon ongehoord’

Fietsende jongens verrast door mannen met vuurwapen in Roosendaal: elektri­sche fiets gestolen

ROOSENDAAL - Drie jongens zijn dinsdagavond tijdens het fietsen onaangenaam verrast door twee mannen met een vuurwapen. Dat gebeurde toen het drietal in Roosendaal over de kruising van Professor Aalbersestraat met de Van Beethovenlaan fietste. Twee fietsen werden gestolen, waarvan in ieder geval één elektrisch is.