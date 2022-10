Tongerlohuysgesprek over de missie in Roosendaal

Aanleiding is de expositie ‘Op zoek naar Brederoc’ met schilderijen van Mill Hill-missionaris Kees Breed, die zich in de Filipijnen ontplooide als sociaal werker, denker en kunstschilder. Bovendien besteedde het Tongerlohuys vorig jaar in het kader van Het Kloosterjaar een expositie aan de vele religieuze congregaties die Roosendaal rijk was en deels nog steeds is.