Toneelvereniging ’t Gordijntje kan met voorstelling niet in Bosschenhoofd terecht, wijkt uit naar Hoeven

BOSSCHENHOOFD/HOEVEN - De Bosschenhoofdse toneelvereniging ’t Gordijntje kan haar veertigste uitvoering niet in eigen dorp houden. Jaren geleden werd dorpshuis de Schakel gesloopt. Na negen jaar op het leerplein in basisschool ’t Bossche Hart is hier ook al geen ruimte meer voor ze. En aan het beoogde nieuwe dorpshuis in de Blokhut is nog geen spijker vertimmerd.

Er is daarom noodgedwongen uitgeweken naar het Kompas in Hoeven. Hier wordt al vanaf september ijverig gerepeteerd voor het blijspel Het zal je (schoon)zus maar zijn! De stoelen en judomatten staan in de grote lege zaal nog opgestapeld. Maar op het toneel zelf, dat is ingericht als armoedige woonkamer van een boerderij, is volop actie.

Gewoon luxe

De teksten klinken in dialect. Lia Lauwerijssen: ,,Eigenlijk is het hier voor ons wel prima. In de school moesten we alles zelf regelen. De hele inrichting, catering, toiletten schoonmaken en wat al niet meer moesten we zelf doen. Steeds opruimen, omdat school de ruimte overdag weer nodig had. Het Kompas is voor ons gewoon luxe. Een echt toneel.”

Maar het afscheid van de school zorgde ook voor een onaangename verrassing. Het grote gordijn dat aangeschaft werd met het geld van de Cultuurprijs en het podium zijn verdwenen. ,,Mogelijk ligt ons gordijn ergens in de gemeente Moerdijk en het podium in een andere basisschool. Dit doet ons toch wel wat hoor.”

Rolvast

De groep van negen toneelspelers blijkt deze avond al aardig rolvast. En hoe leuk en gezellig het ook is in de pauze bij de bar, de groep wil toch heel graag zo snel mogelijk terug naar eigen dorp. Ze hoopt op een snelle realisatie van de Blokhut. ,,Als het nieuwe dorpshuis bij ons volgend jaar nog niet gereed is, zijn we toch weer op Hoeven aangewezen. Maar we zijn en blijven een Bosschenhoofdse vereniging en daar laten we graag ons spel zien.”