Ton heeft 800 boeken van één schrijver: ‘Ik heb van alle titels elke druk, iedere vertaling en ieder brailleboek’

DE HOBBYKAMER VAN...ROOSENDAAL - Ton van Praet (67) herinnert zich hoe hij zijn vader zag schateren bij het lezen van Beekman en Beekman , het beroemde boek van Toon Kortooms. Zo maakte Van Praet, geboren in Breda, thans wonend in Roosendaal, via zijn vader kennis met de schrijver uit Griendtsveen.

Beekman en Beekman, Help de dokter verzuipt, Mijn kinderen eten turf, Praet heeft de boeken verslonden. En na het lezen, kwam de verzameling. In relatief korte tijd – Van Praet begon met verzamelen in 2001 – bouwde hij een verzameling op waar zelfs het Toon Kortooms museum jaloers op is.

800 boeken

Ton en Anneke betrokken een driekamerappartement, waarbij van meet af aan vaststond dat de derde kamer gebruikt zou worden als hobbykamer. Hier staan, keurig gesorteerd 800 (!) boeken van Kortooms. En dat terwijl de schrijver een oeuvre van 36 titels naliet. ,,Ik heb van alle titels elke druk, elke buitenlandse vertaling, omnibus, en elk grootletter- braille en luisterboek.” Laat hij weten.

Maar liefst 230 exemplaren zijn gesigneerd. Tot voor anderhalve week geleden was er één boek dat Van Praet niet gesigneerd was. Patertje Pispaal ontbrak nog. Dankzij verwoed speurwerk, vond hij recentelijk alsnog een exemplaar online.

Aan de muur van de hobbykamer hangt een grote banier, een souvenir van het Kortoomsjaar in diens geboortegemeente. Zelfs de bidprentjes van de schrijver en zijn vrouw heeft de verzamelaar in zijn collectie.

De zoektocht gaat door

Niet elke verzamelaarsruimte is een hobbykamer. In geval van Van Praet is dat echter welk het geval. Ondanks dat zijn verzameling in de ogen van een leek al behoorlijk compleet lijkt, gaat de zoektocht van Van Praet onverminderd door.

Haalt Kluun in een citaat aan van Kortooms (‘help de dokter verzuipt’, schrijft Kluun ergens), dan móet Van Praet ook dat boek in zijn collectie hebben. Dit levert nog eens een boekenkast met 500 boeken op. ,,Ik ben elke dag wel een uur bezig”, aldus Van Praet. ,,Dan ben ik op zoek of er ergens nog krantenartikelen of tijdschriftverhalen zijn waarin hij genoemd wordt.’’ Wanneer Kortooms genoemd wordt, wil Van Praet het hebben.

