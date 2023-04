Toeristengidsen zetten Halderberge vanuit een bakfiets op de kaart: 'We zijn soms net sociaal werkers’

Rucphense dorpshui­zen weer in het weekend dicht: weinig interesse om hier op te warmen

ZEGGE/RUCPHEN/SPRUNDEL - Om inwoners de kans te geven in de koude wintermaanden ergens te kunnen opwarmen, waren de dorpshuizen in Zegge, Ruchpen en Sprundel de afgelopen tijd vaker in het weekend open. Maar de animo blijkt beperkt.