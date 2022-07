Toch met die stoere, nieuwe rugzak naar school: minima krijgen extra geld voor schoolspullen

Dit gebeurt via de Schoolspullenpas, een betaalkaart waarmee ouders bijvoorbeeld pennen, agenda’s of een rekenmachine kunnen kopen. Want de start op de middelbare school is een behoorlijke kostenpost. ,,We willen dat kinderen uit minimagezinnen dezelfde spullen kunnen kopen als andere kinderen”, legt Karin Bruijnincx van Quiet Community Roosendaal uit.