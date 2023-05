Tijd speelde geen rol in de winkel van Jan Snel

Gerechts­hof onderzoekt ‘achterka­mer­tjes­po­li­tiek’ rechtbank Zee­land-West-Bra­bant: ‘Dit is een beer­put’

De rechtbank Zeeland-West-Brabant is ernstig in verlegenheid gebracht door een strafzaak rond een familie in Waalwijk. Gebleken is dat een rechter die betrokken was bij de strafzaak, vooraf een symposium van officieren van justitie en burgemeesters bijwoonde waarin uitgebreid in negatieve zin over de familie is gesproken.