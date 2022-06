Tevredenheid alom over migrantenhuisvesting in Atik Village

Samen afwassen of een fietstocht­je maken? Kom naar het Vraag- en aanbodpunt in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - Op zoek naar een maatje om muziek te maken of handig genoeg om bij te springen in het opknappen van de tuin? Kom dan op de eerste of derde donderdag van de maand naar het Vraag- en aanbodpunt Sint Willebrord.

2 juni