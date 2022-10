Tenten van campingeigenaars Olav en Clara in Rucphen zonder genade leeggeroofd: van dekbedden tot hele douchecabines

Het seizoen voor camping De Heerlijkheid Vorenseinde in Rucphen is net achter de rug. Een prachtige zomer, met veel blije en tevreden gasten. Vol goede moed de winter in. Totdat de glampingtenten maandag werden leeggeroofd. Van dekbedden tot hele douchecabines, gewoon weg. Eigenaar Olav Arnold: ,,Dit is een enorm mes in je rug.”