Taakstraf voor mishandeling onder ogen van dochter (4), die met knuffel slaand tussenbeide probeerde te komen

Openlucht­the­a­ter Vrouwenhof staat al tijd leeg, maar Roosendaal maakt haast met oplossing

ROOSENDAAL – De kans stijgt dat er dit jaar toch nog een of meerdere voorstellingen in openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal kunnen worden gegeven. De gemeente doet er alles aan om er culturele activiteiten mogelijk te maken.