Stukje vlees van 't Vleeswienkeltje wordt voortaan ook geserveerd aan tafel bij bistro De Beenhouwer

Gouden jubileum met zwart randje: vijftigste én laatste wandelvier­daag­se in Oud Gastel

OUD GASTEL - De vijftigste wandelvierdaagse in Oud Gastel is een gouden jubileum met een zwart randje: het is de laatste keer dat vrijwilligersorganisatie ’t Veerke dit evenement organiseert.

12 mei