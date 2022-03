Steeds meer nieuwe leerlingen voor het JTC in Roosendaal

Rector Jeroen van den Oord van het JTC hoopt dat alle leerlingen in de school aan de Burgemeester Schneiderlaan kunnen worden ondergebracht. Lukt dat niet, dan blijven de units in gebruik.

Het Da Vinci College aan de Bovendonk in Roosendaal mag het komende schooljaar honderd nieuwe mbo-leerlingen en veertig leerlingen in het praktijkonderwijs verwelkomen. ,,In totaal honderdveertig dus. Dat is ongeveer even veel als voorgaande jaren. Maar het zijn de cijfers van 10 maart. We verwachten dat er nog wat leerlingen bij gaan komen", zegt woordvoerder Patrizia Uitdewilligen van de Tongerlo Scholengroep waar het Da Vinci College onder valt.

© Pix4Profs/Moreno Molenaar

Op de Norbertus Gertrudis mavo aan de Vincentiusstraat - ook Tongerlo - zijn 108 nieuwe leerlingen ingeschreven. Ook ongeveer evenveel als andere jaren. Zij komen direct in de onlangs geopende nieuwbouw terecht. De mavo zat op twee locaties in Roosendaal, maar iedereen zit er nu onder één dak.

Aan het lyceum beginnen in september 167 nieuwe leerlingen. ,,Normaal schrijven we ongeveer tweehonderd nieuwe leerlingen in", zegt Uitdewilligen. ,,Dus daar verliezen we wat. We gaan daar nog een analyse op los laten, maar we denken dat het met de komende verbouwing en verhuizing te maken kan hebben.” Na de zomervakantie verhuist het lyceum voor twee jaar naar de leeggekomen mavo aan de Bovendonk.

Het Munnikenheide College heeft vestigingen in Etten-Leur en Rucphen. Om met de laatste te beginnen: in Rucphen komen in september 77 nieuwe leerlingen bij. ,,Dat is vijf minder dan vorig jaar", zegt directeur Barbara Baelemans. ,,Maar in Etten-Leur zijn we behoorlijk gegroeid met 181 nieuwkomers. In totaal groeit het Munnikenheide College dus.”

© Gemeente Halderberge/Markland College

Terug naar het JTC. Het aantal nieuwkomers groeit al een paar jaar. Rector Van den Oord: ,,In 2020 waren er driehonderd, vorig jaar 313 en nu 360.” Door de lesroosters voor de afdelingen mavo, havo en vwo slim op te stellen hoopt Van den Oord afscheid te kunnen nemen van de units op het schoolterrein. ,,Dat is het uitgangspunt.”

Waarin schuilt het succes van het JTC (1.630 leerlingen)? ,,Op een of andere manier hebben we een goede naam. We hebben een nieuw gebouw, goed onderwijs. En we hebben relatief weinig last gehad van corona. Behalve tijdens de laatste piek", zegt Van den Oord. ,,We groeien nog elk jaar, terwijl we eigenlijk rekening hadden gehouden met krimp.”

In september stappen 309 tieners voor het eerst het Markland College in Oudenbosch binnen. Volgens rector Michiel Maas vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit schooljaar wordt de school bezocht door 1.365 leerlingen. Dat aantal groeit in september naar 1.450. Zoals bekend is de Oudenbossche school al enige tijd bezig met nieuwbouwplannen.