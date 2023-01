Stadsoevers Roosendaal in 2023: bouwen, bouwen en nog eens bouwen

Wat direct opvalt is de diepte van de bouwput op de hoek Wethouder Lanenstraat-Scherpdeel. Die is nodig omdat de toekomstige bewoners hun auto's in de ondergrondse parkeergarage gaan zetten.

In het Beekkwartier worden 112 woningen gebouwd. BVR is in december met de eerste fase van tachtig woningen begonnen. De wijk krijgt autovrije zones en de woningen worden aangesloten op het warmtenet van afvalverwerker Pre Zero. In heel Stadsoevers staan vijfhonderd woningen gepland. Bovendien krijgt de wijk 55.000 vierkante meter groen.