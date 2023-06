Meer camera’s, extra boa’s én een team om zwerfvuil op te ruimen: hier geeft Roosendaal geld aan uit

ROOSENDAAL - Roosendalers gaan de komende jaren in hun wijk of dorp meer handhaving op straat zien, beter groenonderhoud en minder zwerfafval. De gemeente steekt tonnen extra in maatregelen daarvoor. Dat blijkt uit de kadernota.