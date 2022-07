Sprundel maakt zich op voor historisch feestweekend rondom 100 jaar kerkgebouw

SPRUNDEL - Beleef in Sprundel is een bundeling van dorpsgenoten, dat in elk jubileum aanleiding ziet voor een dorpsfeest. Dat begon in 1992 bij het duizendjarig bestaan. ,,En is eigenlijk nooit meer opgehouden”, lacht Jac van Trijp bij de aankondiging van een feest rondom 100 jaar kerkgebouw.

Begin jaren 20 van de vorige eeuw was de Sprundelse Joannes de Doperkerk te klein en te oud geworden. Een nieuw gebedshuis verrees op dezelfde plaats en de eerste steen werd op 12 juni 1922 gelegd. ,,Aan de religieuze functie van de kerk is tijdens de Sint Jansfeesten al veel aandacht geschonken. Op 10 en 11 september vieren we de rol van het gebouw als middelpunt van de gemeenschap”, aldus Van Trijp.

Nadat de kerk te groot werd voor de krimpende geloofsgemeenschap, kwamen ze in Sprundel op het idee om dorpshuis De Trapkes te integreren in de kerk. De transformatie tot gemeenschapsgebouw met bovenin nog de mogelijkheid voor kerkdiensten was zo uniek, dat zelfs het koningspaar een kijkje kwam nemen.

Steeds meer mensen en verenigingen sluiten zich aan

In het tweede septemberweekend gaat Sprundel een eeuw terug in de tijd. Zaterdagmiddag met een grote Brabantse koffietafel in De Trapkes en zondag is een historische middag gepland. ,,Het begint bij ons altijd klein en naarmate de feestdatum dichterbij komt, sluiten steeds meer mensen en verenigingen aan. Dat is de kracht van Sprundel.”

Quote We hopen dat veel mensen verkleed komen, dat geeft de sfeer het beste weer Jac van Trijp, Beleef Sprundel

Het eerste idee was een oude ambachtenmarkt in en rondom het dorpshuis. Al gauw vond de twintigkoppige organisatie dat Sprundel op 11 september één groot openluchtmuseum mag worden, met een boerenbruiloft, oude ambachten, oud-Hollandse spelletjes, kunstschilders en muzikale optredens. Volgens Van Trijp komen er nog iedere week nieuwe ideeën bij. ,,Zo gaat de heemkundekring in De Trapkes een winkeltje, een klaslokaal en een dokterspraktijk van honderd jaar terug inrichten. Natuurlijk hopen we dat veel mensen verkleed komen, dat geeft de sfeer het beste weer.’’

Optocht met paard en wagen

Ander hoogtepunt op de zondagmiddag is een historische optocht door het centrum van Sprundel. Paard en wagens waarop bijvoorbeeld de eerste vergadering van het parochiebestuur wordt verbeeld. Naast oude karren en koetsen brengen loopgroepen de wasvrouwen en kostschoolkinderen weer tot leven.

Er is een etalagewedstrijd bij de lokale ondernemers en de horeca spant zich in voor live entertainment. Als opwarmertje is in duizendvoud het boek 100 jaar kerkgebouw verspreid. Daarin kunnen kinderen, maar ook volwassenen vragen beantwoorden over de kerk. Het boekje staat vol met oude foto's.

De toren in

Nu met financiën van woningcorporatie Thuisvester een veilige trap is aangelegd, kan in het feestweekend voor het eerst ook de 30 meter hoge kerktoren worden beklommen.