Sprundel in opperbeste stemming terug in de tijd

Het kaasplank­je bij sterrenres­tau­rants komt uit Oud Gastel, óók die camembert van twee koeien

OUD GASTEL - Wie bij sterrenrestaurants zoals De Librije in Zwolle of Tribeca in Heeze een kaasplankje besteld, loopt kans kaas te eten die is gerijpt op industrieterrein Korenweide in Oud Gastel. Het Kaasatelier is genomineerd voor de startersprijs van de Business Awards Halderberge.

2 september