Sprookjesachtige Oekraïense picknick in Oudenbosch

OUDENBOSCH - De vluchtelingen die nu 5 maanden in voormalig kloostercomplex Sint Anna in Oudenbosch wonen organiseerden een Upicknick. Een volle middag bedoeld als een bedankje aan de Oudenboschenaren, een feestdag voor de Oekraïners zelf en een introductie tot wat elementen uit de Oekraïense cultuur.

Sprookjesachtig vat in één woord goed samen hoe de Picknick aandeed in het idyllische Arboretum van Oudenbosch. De voormalige Kloostertuin bleek de perfecte locatie voor de picknick die toch anders was dan andere zondagse lunches in het bos. Niet alleen omdat het menu hier en daar nét wat anders was -wie eet er tegenwoordig nog een stokbroodje met een plakje vet-. Of omdat er ook workshops waren zoals schilderen, gezichtsverzorging en bloemenkransen maken. Ook niet omdat de voertaal niet Nederlands, maar een mooie mix van Oekraïens, Engels en Nederlands was. Vooral omdat de aanleiding van deze zonovergoten middag niet te verbloemen was.

Bloemenkransen

Want zelfs tijdens de workshop bloemenkransen maken, een tafereel die niet zou misstaan in een romantische film, bleek hoeveel de, voornamelijk, vrouwen hebben moeten achterlaten. De bloemenkransen zijn namelijk onderdeel van een jaarlijkse feestdag, Ivana Kupala, waar vooral de jongeren erg naar uit kijken.

tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Oksana Fadieieva met haar zoontje Solomon Fadieiev die in Nederland is geboren. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Tijdens deze dag in juni maken de vrouwen gezamenlijk de mooiste kransen om ze aan het einde van de dag in een rivier of beek te laten drijven met de hoop dat de vinder van de krans haar ware liefde blijkt te zijn. ,,Een eeuwenoude traditie die we met een knipoog beleven, maar vooral voor de jongeren is dit een jaarlijks evenement om naar uit te kijken”, zegt organisator Katia Knyzhytska. ,,Helaas hebben we dat dit jaar gemist natuurlijk. Fijn dat we dit met jullie nu kunnen delen.”

Vluchtelingen in Oudenbosch

De bewoners die komen kijken, zijn er vooral om het goede doel te sponsoren. ,,We willen de vrouwen een hart onder de riem steken”, zegt Juliette Chapusot. Geert van Kaam voegt toe: ,,Ik denk dat veel inwoners van Oudenbosch niet eens doorhebben dat er zoveel vluchtelingen hier wonen, zo kunnen we toch een beetje kennismaken.” Wie dat wel doorheeft is Louis Olde Hampsink. Hij had de eerste maanden Katia en haar zoon van 20 jaar in huis. ,,Ik bood het zelf aan, want ik werk met haar man samen in Oekraïne. Ik wilde gewoon iets toevoegen, heb altijd zo graag met de mensen daar gewerkt.”

Volledig scherm De sfeer op de Upicknick was ronduit sproookjesachtig. © Pix4Profs/Peter Braakmann