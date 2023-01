Sportgala maakt inhaalslag met kampioenen tussen 2020 en nu

Voorzitter Robert Schuurman vindt dat eventuele sportprestaties uit de ‘coronajaren’ 2020 en 2021 mee moeten kunnen dingen naar de sporttitels sportman, sportvrouw en sportploeg. ,,Weliswaar stonden de sportcompetities in die jaren op een laag pitje, toch kan ik me voorstellen dat her en der op topniveau gepresteerd is. Daar gaan we bij het gala niet aan voorbij.’’