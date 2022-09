Speciaal onderwijs Roosendaal groeit uit zijn jasje, maar krijgt voorlopig geen extra lokalen

Niet alleen óver, maar vooral mét jongeren praten doen ze in Roosendaal

ROOSENDAAL - Dat er niet over jongeren gepraat wordt, maar met jongeren: dat hebben ze toch maar mooi voor elkaar gekregen vinden de leden. De Jongerenraad in Roosendaal bestaat dit jaar tien jaar. In dat decennium heeft het adviesorgaan jongerenparticipatie op allerlei manieren op de kaart gezet.

12 september