Snoepfabriek Cloetta blijft in Roosendaal, verhuist naar het Spectrum

Onderne­mers aan Wouwbaan balen:‘Dit kost mij de helft van mijn omzet’

ROOSENDAAL - ,,Donderdag om half 4 stond BAM hier dat ze de boel vrijdag gingen afsluiten.’’ Wim Luijten van rijschool TLON kan er niet over uit. Hij en andere ondernemers aan de Wouwbaan in Roosendaal zijn gefrustreerd over de gang van zaken rond de afsluiting van die straat.

3 oktober