Slechte sneeuw in skigebieden zorgt voor grote drukte bij SnowWorld in Rucphen

RUCPHEN - Het is drukker dan ooit op de skilocaties van SnowWorld, waaronder die in Rucphen. Volgens commercieel directeur Remko Klein heeft dat mede te maken met de slechte sneeuw in de skigebieden, waar het op veel plaatsen erg warm is voor deze tijd van het jaar. ,,Mensen willen zich daarom beter voorbereiden dan normaal.”

Dat is terecht, vindt Klein: ,,Het komt meer dan ooit aan op techniek. Het is namelijk drukker op de pistes omdat er minder open zijn en de kwaliteit van de sneeuw is matig. Je moet dus rekening houden met elkaar, maar ook met zwaardere omstandigheden. Een goede techniek is dan erg belangrijk.”

Meer last-minute lessen

SnowWorld, dat naast in Rucphen ook in Zoetermeer, Velsen-Zuid en Terneuzen is gevestigd, had er rekening mee gehouden dat het na twee coronajaren druk zou worden dit seizoen. ,,Maar we hadden niet verwacht dat het zo druk zou worden”, zegt Klein.

Naast mensen die zelf komen skiën of snowboarden om het gevoel weer even in de benen te krijgen, boeken veel meer mensen dan andere jaren last-minute nog skilessen ter voorbereiding op de wintersport. ,,De skischool draait overuren”, aldus de directeur. Met zo’n vijfhonderd skileraren kunnen de meeste wintersporters wel terecht, maar op sommige momenten is het vol.

Meer vragen over onderhoud

Opvallend is dat er veel vragen binnenkomen over onderhoud van materiaal en er wordt ook meer materiaal verhuurd. Klein zegt dat dat komt doordat wintersporters vanwege de slechte sneeuw liever hun oude ski’s thuislaten en met nieuwe spullen op pad gaan.

