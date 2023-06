Slachtoffer van grootschalige oplichting, het kan iedereen gebeuren: ‘Mijn eerste gevoel? Blinde paniek’

Oud plan voor verhuizing van Poolse super aan Gastelse­weg van stal gehaald: ‘Maatrege­len werken niet’

ROOSENDAAL - ,,Mijn huis voelt niet meer als thuis. Het voelt als een last die te zwaar is. Na negen jaar overlast is er van binnen iets kapotgegaan. En er is schrik, ongeloof en wantrouwen voor teruggekomen.”