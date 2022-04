Sint Josephkerk voor tonnen beschadigd door storm: ‘Honderden pannen van het dak gewaaid’

Storm Eunice raasde op vrijdag 18 februari over ons land en was de derde zwaarste storm sinds 1970. Er vielen vijf doden en de totale schade in Nederland werd geschat op een half miljard euro.



In Roosendaal raakte de Sint Josephkerk dus flink beschadigd. Volgens pastoor Lindeijer is het zelfs het zwaarst getroffen kerkgebouw van het bisdom: ,,Het is vreselijk. Er zijn echt honderden pannen naar beneden gekomen, van alle dakvlakken. Dat heeft ook voor veel valschade gezorgd, bijvoorbeeld op de leien van de steunberen en op het platte dak van de sacristie. Daar zien we wat lekkages.’’