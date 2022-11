Sint arriveert zondag te voet, per boot, te paard en in een open auto

Met de boot, wandelend of te paard (en wagen) gaat het ‘Spaanse gezelschap‘ langs bij de kinderen in de kernen. De intochten gaan vaak gepaard met een bijbehorend feestprogramma.

Roosendaal bijt op zaterdag het spits af. In veel omliggende dorpen komt sint zondag aan. In Wouw is dat om 12.15 uur, waarna de kleintjes zich kunnen vermaken met een sinterklaasmusical. De intochten in Heerle en Wouwse Plantage starten rond het middaguur. In de dorpshuizen zijn extra activiteiten.

Paard en wagen

Kleine Nispenaren kunnen er al vanaf 13 uur met de pieten een feest van maken, al start de intocht om 14.30 uur vanaf het kerkplein. In Moerstraten begint het festijn om 14 uur met een intocht met paard en wagen en wordt vervolgd bij Parelmoer.

De sint bestijgt om 11 uur in Hoeven zijn paard Ozosnel en trekt vanuit Bovendonk door het dorp naar het Kompas voor een spelletjesmiddag. In Bosschenhoofd komt hij dit jaar voor het eerst niet per vliegtuig. Het blijft hier nog een verrassing hoe hij de kinderen vanaf 13.30 uur verwelkomt op het Midzomerplein.

Pakjesboot

In Oudenbosch komt de stoomboot rond 13 uur aan in de haven van Oudenbosch en wordt het feest vervolgd op het Jezuïetenplein met de Kidz DJ. Een uurtje later vaart de pakjesboot Stampersgat binnen. Ook daar eindigt de rondrit bij het dorpshuis.

In Sprundel arriveert sint om 13.30 uur op het Neerhofplein. De rondgang eindigt in De Trapkes. In Schijf kijkt iedereen om 13.45 uur uit naar sints komst. In een open auto maakt hij een rondje Schijf om bij dorpshuis Hoge Dries te eindigen. In Zegge vertrekt de optocht vanaf de Nieuwenbergh om 13.30 uur en keert er ook weer terug. In Sint Willebrord wacht fanfare De Eendracht om 13 uur de sint op in de Rozenkransstraat. In zaal 't Pleintje begint daarna het Pepernotenbal. In Rucphen maken sint en piet hun opwachting bij dorpshuis Agora om 13 uur.

Alleen in Oud Gastel laat de intocht van sint nog een weekje langer op zich wachten.