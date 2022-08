Scooterrijder botst met lesauto in Roosendaal en raakt lichtgewond

Helpende Handjes moeten oude Aldi uit, maar waar kunnen ze heen? ‘We kunnen en willen niet stoppen’

ROOSENDAAL - De tijd begint te dringen voor de vrijwilligers van de Helpende Handjes Roosendaal. In januari moet de club, die zo’n 1700 gezinnen in armoede helpt, weg uit de voormalige Aldi aan de Philipslaan. Maar een nieuwe stek is nog altijd niet in zicht.

28 juli