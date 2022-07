Schot gelost in Roosendaal, man (24) opgepakt

Vrachtwa­gen met vermoede­lijk drugsafval vliegt in brand in Roosendaal: 150 vaten gevonden

ROOSENDAAL - Een vrachtwagen met vermoedelijk drugsafval is dinsdagavond in brand gevlogen aan de Holderbergsedijk in Roosendaal. Daarbij was harde ontploffing te horen. Dat gebeurde rond 22.45 uur.

