Santarun en kerstmarkt scoren punten: ‘Eindelijk weer wat leuks te doen’

OUDENBOSCH - Zowel de kerstmarkt aan de Haven als de Santarun vanaf het Jezuïetenplein ontvingen zaterdag in Oudenbosch veel complimenten. Het weer zat mee en het publiek had er duidelijk zin in.

Of zoals bezoekers Floor Clemens en Mike da Silva aangaven: ,,Eindelijk is er in ons dorp weer eens wat leuks te doen waar veel volk op af komt.”

Aan de Santarun deden bijna tachtig grote en kleine Santa’s mee. De organisatie was in handen van AVO’83 en Fierce & Fit. Jos Somers van AVO’83 en Jessica van Egmond van Fierce & Fit willen volgend jaar gemeenschappelijk optrekken met de kerstmarkt. ,,Mogelijk kunnen we samen een werkgroep formeren, een nieuwe route bedenken en ons concentreren op een locatie. Meer verbinding en er meer partijen bij betrekken.”

Meer samenwerking

Aan de andere kant van het dorp bij de Haven was het de hele dag druk. Daar hadden Liza Smaal en Rifke Masen namens de activiteitencommissie van Winkelpunt Oudenbosch de touwtjes in handen. Ook zij willen meer samenwerking met de Santarun.

Quote Wij hebben nog nooit zoveel mensen op de been gezien in ons dorp Liza Smaal en Rifke Masen, activiteitencommissie Winkelpunt Oudenbosch

De twee waren ieder geval heel tevreden over het verloop van de kerstmarkt. ,,Wij hebben nog nooit zoveel mensen op de been gezien in ons dorp. Dit is echt de perfecte locatie hier aan de Haven. Volgend jaar zeker weer. Wellicht kunnen we dan uitbreiden met bijvoorbeeld het Aldi-plein en wat winkelstraten.” Plannen hebben de twee genoeg. Zo zien ze graag over vijf jaar een kunstschaatsbaan verschijnen.

De vele bezoekers genoten van al het lekkers en de liveoptredens op het podium. Rond de vuurton was het heerlijk bijkletsen met een glühwein. Bij de kinderdisco deed de jeugd lekker mee. Menigeen ging op de foto met kerstman Harold en zijn twee Santagirls. Winkels in de buurt zoals de Hema bleven door al die aanloop zelfs langer open.