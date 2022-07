Sanneke Vermeulen nieuwe VVD-wethouder in Roosendaal

ROOSENDAAL - Gemeenteraadslid Sanneke Vermeulen (30) neemt de plaats in van Kees Verstraten in het Roosendaalse college van burgemeester en wethouders.

Kees Verstraten moest op 1 juli om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Hij is anderhalve maand wethouder geweest.

Met haar 30 jaar is Sanneke Vermeulen volgens de VVD Roosendaal een jeugdige aanwinst voor het college van burgemeester en wethouders. Zij trad vier jaar geleden aan als lid van de gemeenteraad van Roosendaal en is afgelopen maart als lijsttrekker opnieuw gekozen in een fractie van vier leden.

Vermeulen stond in 2021 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij beschikt volgens de liberalen in Roosendaal over een groot netwerk, zowel binnen de VVD als daarbuiten. Ze is geboren en getogen Roosendaalse. ,,Daarom voelt het als een enorme eer om dit te gaan doen”, zegt Vermeulen, die tijdens de eerste raadsvergadering na de vakantie wordt geïnstalleerd.

Projectmanager

Vermeulen ziet zichzelf als plaatsvervanger van Kees Verstraten. Ze neemt de portefeuille van Verstraten dan ook in zijn geheel over, dus met economie, vergunningen, verkeer, sport, evenementen en citymarketing. Momenteel is Vermeulen werkzaam als senior projectmanager bij netbeheerder Enexis.

Quote Vóór haar politieke carrière was Vermeulen topjudoka en won ze brons op de Paralympi­sche Spelen

Na het Norbertus College studeerde Vermeulen Communicatie- en Informatiewetenschappen en daarna Business Communication & Digital Media. In 2015 werd ze lid van de Adviesraad Sociaal Domein in Roosendaal. En in maart 2018 werd ze gekozen in de gemeenteraad van haar woonplaats. Sinds maart van dit jaar is ze fractievoorzitter.

Judo

Vóór haar politieke carrière was Vermeulen topsporter. In 2008 kwam ze als judoka voor Nederland uit op de Paralympische Spelen in Beijing. Ze pakte brons. Op het Europees kampioenschap judo in 2008 won ze de juniorentitel in zowel de klasse tot 70 kilogram als in de open klasse. Sanneke Vermeulen heeft een visuele beperking.

Opvolger in raad

Vermeulen weet nog niet wie de vrijgekomen raadszetel gaat bezetten voor de VVD. Vermeulen: ,,We gaan in gesprek met de volgende op de lijst of hij dit wil aanvaarden. Dat is Dennis van Velthoven. Maar dat gesprek moet nog plaatsvinden.‘’